時力立委陳椒華及多位陳情人今日召開記者會表示，2018年2月時發生期貨選擇權交易人，遭期貨商不當沖銷而損失慘重的事件，為保障交易人權益，金管會應訂定合理補繳保證金的期限，通知內容也應包含補繳保證金「額度」，並給予足夠時間繳交保證金。

陳椒華指出，2013年之前，期貨交易人都有被通知要繳交多少保證金，但在該年7月後，期貨商、期交所自己訂定了一個「風險指標」規定，這並非政府法定，所以沒有合法的「風險指標」被放在交易合約內，載明「依照風險指標低於25％就可以砍倉」。而這項規定金管會僅負擔備查的責任。

陳椒華說，交易人表示，過去因為繳交保證金都已足夠，所以當時也沒有特別確認此項條款。有些民眾因此受害，許多人都沒有被告知風險指標值，也不知道要繳多少保證金，或是沒有在足夠時間內繳交保證金即被砍倉。

0206期貨選擇權事件受害聯盟會長陳良光表示，期貨公會在2013年自創了一個風險指標，取代行之有年的風險控管機制。該風險指標完全依法無據，7月9日的記者會，金管會出席人員還說該風險指標對投資人有好處，這完全不是事實。

陳良光舉例，就是因為這項規定縱容了期貨商，所以導致2018年2月6日及2月9日發生期貨商將無風險、無保證金的垂直價差組合單，依風險指標就逕行沖銷砍倉，造成投資人超額損失。

金管會證券期貨局副局長郭佳君回應，保證金追繳有分盤中跟盤後，盤中行情變化太快，實務上無法明確告知要如何去補繳保證金。而為風險控管，期貨商管理規則有要求期貨商與投資人之間契約訂定，在什麼情況下要代為沖銷等等條件，至於約定內容，是當初期貨公會找期貨商討論出來的共識。

陳椒華認為，有關部分個案，期貨商未告知風險即砍倉，應該退還投資人損失。目前「風險指標」僅有相關函釋所規範，金管會亦僅備查而未核定，並無明確法律依據。金管會也應該要求期貨商針對「風險指標」、「風險值」作為沖銷要件之相關內容移除。

(中時 )