投資人寄望美國經濟紓困方案，刺激美股隔夜上揚，特別是那指和費半強勢上漲，帶動日股半導體相關個股上漲。然日本國內疫情亦為股市投下另一變數。

周二日經225指數晨收上漲76.9點或+0.34%，為22792點，午休後小跌5.7點或-0.03%。東證一部指數上漲3.19點或+0.2%，為1579點。

擁有許多美國科技新創公司的軟體銀行大漲2.0%，觸及20年來高價，午休後持續上漲1.6%，暫報6604日圓。TDK亦上漲3.7%。

日圓走高，來到接近105日圓觸及近四個月高位，亦影響到出口製造商的海外獲利預期。

三菱汽車暴跌超過10%，目前跌12.2%，暫報236日圓。該公司公布東南亞市場不佳銷售數據以及本財年預期出現龐大虧損，估達1400億日圓(約13.3億美元)。

市場有觀望於主要公司的財報公布。在已公布公司中，影音遊戲開發公司光榮特庫摩(Koei Tecmo)上漲12.7%，主因為居家因素讓該公司報出優異的獲利成長。汽車燈具製造商史坦利電氣(Stanley Electric)上漲5.9%，該公司報出優於預期的財測展望。

(時報資訊)