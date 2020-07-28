IC載板廠景碩（3189）受惠載板需求暢旺、印刷電路板（PCB）部門轉盈，2020年第二季歸屬母公司稅後淨利2.33億元、每股盈餘（EPS）0.52元，雙創近7季高點。累計上半年歸屬母公司稅後淨利3.12億元、每股盈餘0.7元，亦雙創近4年同期高點。

在財報利多激勵下，景碩今（28）日開高走高，最高上漲5.47％至73.3元，蓄勢再戰7月初觸及的75.2元逾2年半波段高點，截至午盤維持逾4％漲幅，表現強於大盤。三大法人上周調節賣超景碩18張，昨日買超388張。

景碩2020年第二季合併營收創67.86億元新高，季增15.17％、年增31.14％。毛利率22.35％、營益率6.27％，分創近8季、近7季高點。歸屬母公司稅後淨利2.33億元，季增近1.97倍、並較去年同期虧損10.07億元大幅轉盈，每股盈餘0.52元，雙創近7季高點。

累計景碩上半年合併營收126.78億元，年增25.61％，改寫同期新高。毛利率20.26％、營益率4.03％，本業獲利表現回升至近4年同期高點。歸屬母公司稅後淨利3.12億元、每股盈餘0.7元，較去年同期虧損17.52億元、每股虧損3.91元大幅轉盈，雙創近4年同期高點。

觀察景碩各部門營運概況，第二季載板營收53.56億元，季增10.52％、年增41.42％。營業利益1.89億元，季增達61.43％、較去年同期虧損9.69億元大幅轉盈。累計上半年營收102.03億元、年增達40.92％，營業利益3.06億元，較去年同期虧損16.79億元大幅轉盈。

PCB部門第二季營收5.94億元，季增達83.32％、年減8.09％。營業利益590萬元，較首季虧損1.29億元、去年同期虧損1.39億元顯著轉盈。累計上半年營收9.18億元、年減32.13％，營業虧損1.23億元，但虧損幅度較去年同期2.81億元減少56.12％

光學部門第二季營收8.35億元，季增15.97％、年增12.8％，營業利益1.4億元，季增53.52％、年增61.08％。累計上半年營收15.56億元、年增3.77％，營業利益2.31億元、年增達21.49％。

投顧法人指出，景碩第二季營收表現優於預期，PCB部門由虧轉盈，帶動毛利率、營益率表現同步優於預期，推估ABF載板對營收貢獻約25％、持平首季水準。雖因新台幣強升導致業外虧損，整體獲利表現仍略優於預期。

展望後市，投顧法人指出，由於美系客戶新機遞延、7月啟動拉貨，預期拉貨高峰將落於第四季。手機應用處理器（AP）載板方面，雖然陸系客戶需求將逐季下滑，但由於市占率較高的台系客戶出貨上調、需求可望逐季走揚，景碩營運可望藉此受惠。

基地台晶片方面，投顧法人認為，由於美系客戶近期調升營收預期、並向景碩追加訂單，景碩營運亦可受惠。加上ABF載板月產能已自800萬片增至1200萬片，公司追加10億元資本支出、預期年底將擴產至1600萬片，看好下半年營收逐季揚、全年成長可望超過2成。

由於第二季財報優於預期、ABF進一步擴產、PCB虧損持續收斂，投顧法人將景碩今明2年每股盈餘預期分別調升25％、27％，但認為目前股價淨值比已反應利多，且第四季面臨陸系客戶手機及基地台載板需求量下修影響，維持持有評等，將目標價調升至75元。

(時報資訊)