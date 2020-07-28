台股今天盤中豬羊變色，由早盤大漲逾400點，至午盤時獲利回吐賣壓出籠，大盤一度翻黑。IC設計聯發科(2454)由紅翻黑，台積電(2330)打開漲停，指數一度跌逾30點。

新台幣兌美元匯價也隨台股拉回，升值幅度收歛，午盤匯價在最後15分鐘，央行順勢進場調節，將台幣匯價由升值逾2角，拉回到以29.42元暫收，升值8.7分，成交量為6.79億美元。

匯銀人士指出，今早的外資匯入款並沒有很明顯，但逢月底出口商作帳，仍有美元拋售的壓力，台幣本周能否測試29.2元，重要的觀察指標還是台股走勢和外資的買賣超金額。

美元指數方面，因美國新冠狀疫情確診病例仍不斷上升，投資人擔憂美國經濟將落後全球，且聯邦預算赤字持續增長，使得美元偏弱，昨天非美貨幣皆上漲，其中英鎊站上1.29整數關卡，創下3個月高位，歐元則創逾2年新高。今午盤美元指數小幅回升至93.864，英鎊壓回到1.2852，歐元則來到1.1725。

台幣兌美元周二盤中升值逾2角突破29.3元整數關卡，受惠台積電強漲激勵，台股大盤一度創下歷史新高站上1萬3千點大關，加上外資匯入，和出口商拋匯，引領台幣上漲。但由於午盤台股拉回近400點，匯市又有特定的美元買盤入場，收斂台幣升幅。

(時報資訊)