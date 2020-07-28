香港第三波疫情爆發，港府再次收緊「限聚令」至兩人，餐廳全日禁內用。面對市況再次轉差，香港零售管理協會向全港商舖業主發公開信，希望商舖業主取消底租，及停止向暫時無法繳付租金的商戶，採取任何法律手段或收回店舖。並稱，「整個行業已是苟延殘喘，到了山窮水盡，隨時崩潰的狀態。」

信中指出，零售業自去年6月開始，相繼受社會事件及新型冠狀病毒打擊已超過一年；捱到今天，整個行業已是苟延殘喘，到了山窮水盡，隨時崩潰的狀態。無奈的是，香港現在大部份零售店舖的租約，都是在香港發生巨變之前簽訂，即使零售商的收入已經下跌超過一半甚至八成，仍要承擔比目前租值貴一倍或更高的租金。

協會指，很多業主只提供了非常短暫的租金紓緩，並由4月開始陸續收緊對零售商的支援。時至今日，大部份店舖已得不到減租，而他們的收入只足夠支付部份租金，或甚至根本没能力交租。令人擔憂的是，部份業主漠視零售商的慘況，以法律行動迫使他們繳交全數租金，或以續約作為得到租金紓緩的條件，扼殺零售商努力求存的機會。

信中稱，在這生死存亡的關鍵時刻，協會再次向全港大小商舖業主作出以下請求﹕包括一、懇請商舖業主體恤零售商的苦況，對暫時無法繳付租金的商戶，停止採取任何法律手段或收回店舖，為期不少於9個月。

二、懇請商舖業主取消底租，按租戶營業額收取分成租金，為期9至12 個月，讓零售商有繼續營運和爭取生存的空間。

公開信最後表示，零售業的情況已岌岌可危，若得不到各商舖業主立刻施予援手，全港6萬多間零售店舖將陷入結業危機，超過26萬零售從業員和他們家人的生計將無以為繼。協會希望上述訴求能盡快得到回應，同時歡迎各商舖業主與協會代表見面，了解業界近況，共商對策。

(中時 )