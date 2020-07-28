堪稱是早餐店常客、許多民眾兒時回憶的國農牛乳，日前傳出商標授權爭議，導致市場上出現由兩家廠商所生產的「國農牛乳」，原先負責生產的天守公司拿出證據表示是合法授權，但持有「國農牛乳」商標的金玉時公司卻堅持目前只有唯一授權給萬喜公司來生產銷售。

根據《鏡週刊》報導指出，銷售近40年的國農牛乳是個家族企業，商標權是掌握在金玉時這間公司上，接著金玉時將商標授權給天守公司來進行生產、製造，成品在交由萬喜公司來進行銷售。金玉時由創辦人劉慶福、劉慶煌兄弟主導，負責人是姪女陳慧萍，萬喜董事長陳銀嬌為國農老臣，天守董事長姪子薛順德，三間公司的負責人與經營層都是親戚關係。

天守公司在去年（2019年）重新與金玉時簽署授權合約，明定授權期限至2029年12月31日，但金玉時公司卻在去年10月將商標授權給萬喜公司使用，萬喜在委託其他廠商生產國農牛乳，這也讓市面上出現兩種包裝極為類似、名稱相同的國農牛乳，這也導致消費者感到混淆，根據天守公司負責人、國農牛乳創辦人子女劉浚筌、劉諭縈表示，也曾發生過有消費者拿著他廠生產的國農牛乳來天守公司抱怨。這也讓第二代為首的劉浚筌、劉諭縈、薛順德三人出面控訴。

而金玉時公司的律師團表示，目前唯一合法授權公司是萬喜公司，對於前董事長劉浚筌與天守公司所簽署的授權合約他們不予承認，目前已經走到司法階段。而也有律師看過相關資料後分析，目前天守的確是合法的商標使用人，但由於授權種類是「非專屬授權指定」，所以金玉時除了可以自用外，也能將商標在授權給第三人使用。針對金玉時雨天守的合約是否有效，這項爭議恐怕短期之內難解。

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(中時新聞網)