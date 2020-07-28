李珍妮與前中華開發金執行副總吳春臺分手後，她盜刻印章偽造股權轉讓協議書，將吳名下服飾公司價值1000多萬元的股權移轉到她名下；刑事部分李女被判刑1年1月、可易科罰金定讞，吳求償部分，高院判她須賠償20萬元。

吳春臺和李珍妮交往期間，出資千萬與李合資開服飾公司，李掛名執行長，2009年2人分手，吳同年與米凱莉結婚，婚禮前夕李卻傳簡訊及紙條給吳，要求簽下股權轉讓同意書，但吳未同意，事後發現竟被李盜刻印章，將所有的股權移轉到李的名下因此提告。

台北地院將李女判判1年2月、可易科罰金，她不服提上訴堅稱自己是清白的、是司法受害者，但高院佐以吳春臺與她的簡訊及存證信函及相關證人證詞，認定李女犯罪事實明確，但因適用想像競合犯規定改判刑1年1月、易科罰金。

檢方起訴李女在2009年者偽刻吳春臺印章，並在她擔任董事長的格麗茲公司臨時會議事錄，虛偽記載其所代表的股數200萬股項，並改選董事向經濟部辦理變更登記部分，李女提上訴，最高法院駁回，判刑5月、可易科罰金定讞。

(中時 )