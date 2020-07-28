北京市政府新聞發言人徐和建28日表示，北京新增1例大連關聯病例，要嚴格落實入境進京人員醫學觀察措施，嚴格落實中高風險地區進京人員醫學觀察措施，不折不扣做到閉環管理，做到科學精准有效。

徐和建還說，北京市要求居民原則上不去中高風險地區出差。繼續加強進口冷鏈食品監管。經營冰凍海產品、肉類的食品加工企業，要做好檢測機構建立送檢制度。

(旺報 )