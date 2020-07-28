北京要求居民不去中高風險地區出差 14:012020/07/28 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北京市要求居民原則上不去中高風險地區出差。(shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北京市政府新聞發言人徐和建28日表示，北京新增1例大連關聯病例，要嚴格落實入境進京人員醫學觀察措施，嚴格落實中高風險地區進京人員醫學觀察措施，不折不扣做到閉環管理，做到科學精准有效。 徐和建還說，北京市要求居民原則上不去中高風險地區出差。繼續加強進口冷鏈食品監管。經營冰凍海產品、肉類的食品加工企業，要做好檢測機構建立送檢制度。 (旺報 ) #高風險 #地區 #醫學 #人員 #觀察 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 殲-20戰友服役 攻擊-11解決攜彈量 - 焦點新聞 - 旺報 中美開戰 關島基地恐從地圖消失 - 焦點新聞 - 旺報 海外變天 陸企巨頭大撤退 - 產業財經 - 旺報 解放軍公布南海實彈演習畫面 陸媒：美軍硬闖就當活靶機 - 兩岸 港零售協會：零售業到了山窮水盡 隨時崩潰的狀態 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。