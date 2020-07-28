國民黨立委溫玉霞。（摘自溫玉霞臉書）

尼加拉瓜官方公報日前發布總統令，免除尼加拉瓜駐台大使達比亞職位，外交部表示，日前已接到尼國通知此調任並將另派新大使，但仍引發外界擔憂與尼加拉瓜邦交關係生變。對此，國民黨立委溫玉霞今天示警，這應該是很大警訊，雖然尼國大使對台友好，但中共一直在我們牆角，因此外交生變不無可能，因趕緊加強雙方的外交關係。

至於尼加拉瓜政府撤換大使的背後動機，溫玉霞說，如果是達比亞個人問題，那是尼加拉瓜的內政問題，呼籲尼國要說明，至於雙方的邦交問題，中華民國的外交處境一直都非常艱困，這時候應該更加警惕，加強兩邊的外交關係。

溫玉霞指出，尼加拉瓜一直以來對我們都有些搖擺，在陳水扁時代對我們非常友善，但到馬政府時期就不是那麼友善。溫認為，中共一直在挖我們牆角，所以彼此外交生變不無可能，但中國大陸目前本身仍有許多困境，應該不太至於現在會挖我們的邦交國，但還是要非常謹慎。

詢及美中對峙力道加強，台灣該如何因應？溫玉霞說，我們當然不希望加入美中對抗的戰局，但現在看來是不可避免，希望目前這樣的狀況就好，如果美中關係繼續惡化下去，後果不堪設想，而在美中台關係中，我們算是平衡的中心點，所以一定要非常小心。

(中時 )