謝忻27日晚間出席胡瓜舉辦的媒體餐敘，談到近日錄中天綜合台《小明星大跟班》重提與阿翔不倫戀，被酸民攻擊「消費對方」，談到男方她表示：「我不會傷害他，從以前到現在我都沒講一句話傷害男生，我不會去動他任何一根寒毛。」她坦言與阿翔的友情仍有厚度，「以前大家都沒有錢，我們還會跟公司借錢，那分友情我覺得是有留存的，我跟浩子也會互傳照片」，話中不勝唏噓。

事件至今已一年多，謝忻表示：「我早就想結束那個事情了，很多網友也罵我，只能說大家都各退一步吧，我也要工作，今天我被迫離開最愛節目也沒吭聲，當然覺得很傷感，但是我被節目開除，你總要給我空間在其他地方好好發展啊。」她曝離開民視《綜藝大集合》的複雜心情，當時前經紀公司選擇「棄忻保翔」，她連私人臉書都沒發文自由，她雖生氣過，但後來逐漸可以理解前經紀公司老闆的心情，「她必須斷尾求生，所以我想離開去闖一闖，人生都已經後半場了」。

揮別不倫戀，謝忻坦言身旁有認識5、6年的好感對象，「我坦然接受犯的錯，這罪名會跟我一輩子，他不是圈內人，他知道一切，在我很糟糕的時候給我安慰」。問及對方是何時打動她芳心，她甜甜一笑：「他對我說：『不要怕我會在。』」對方在她低谷仍守候，「他現在是我喜歡的類型，希望可以朝這方向前進」。

(中時 )