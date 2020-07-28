一名女子小芳（化名）與丈夫離婚後，仍帶著兒子與公公同住，而且公孫還睡同房，2014年某日，她到房內查看兒子的狀況，無意間見前公公在看A片，不料前公公卻對她說：「讓我抱一下」，接著就伸手強摸她的胸、背部，還將她強壓在床上，嚇得趕緊帶著兒子火速搬家，並對前公公提告。

小芳的前公公在法院審理時辯稱，每天睡前都會喝酒助眠，沒想到看A片時小芬突然進門，才會一時衝動說：「如果隨便人都可以抱，那我也抱一下」。還說，小芳掙脫後回房，他越想越氣，才會尾隨進房要求她搬家，是在2人拉扯時，不小心壓在小芬身上。

但法官調查後認為，小芳前後說法一致，且表哥證述小芳事後情緒低落，加上私訊前公公對話中提及「說什麼抱一下？傷害已經造成，如果是你女兒，你會放心讓她再回去？」，因此不採信前公公辯詞，依法將前公公判刑10個月。

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(中時新聞網)