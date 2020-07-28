美國國務卿蓬佩奧周三重申北京對南海主權主張「完全不合法」，美國將支持東南亞幾個南海權利受到大陸侵犯的國家，並且強調將在多邊和法律平台上有具體作為。對此，退將于北辰分析說，美國大選前30天，中美在南海勢必有一戰！

對於南海局勢，于北辰在網路政論節目《鄉民來衝康》上表示，南海這塊地方，勢必一戰！最有可能開打時間在美國大選前30天。南海包含海南島、菲律賓和太平島都在這領域裡面，而裡面的主權爭議也就環繞在大陸、菲律賓和台灣之間，雖然台灣的聲音好像被忽略掉，但是南海駐軍最大的實體島就是太平島。

南海局勢。（摘自鄉民來衝康Youtube）

于北辰接著表示，美國之所以敢在南海從事軍事行動，是因為美國知道大陸在南海有退讓的空間，但台海沒有退讓空間。美國也很聰明，如果要用台海來製造選舉的利多或糾紛，美國就完蛋了，因為這是馬蜂窩，捅不得！這一捅，甚至將引起無法收拾的後果。但是南海不一樣，南海對大陸來說，是有彈性的，可以以戰略考量來做收與放。

于北辰接著預測最有可能發生戰爭的地，不會是太平島，因為太平島隸屬中華民國，對大陸而言，太平島也就是屬於大陸領土一部分，如果美國選擇太平島，後果就跟台海局勢一樣。因此，最有可能發生衝突的地方，就是離菲律賓最近的黃岩島，這個島礁大陸、台灣和菲律賓都宣稱是自己的領土，每個人都要，但每個人都不想要。

于北辰更表示，美國最有可能的作戰方式，不是占領，而是炸了就跑。美國甚至要打時還會事先宣告它要打哪個土地，精準絲毫不差的打中，這才會能讓美國進行大內宣，對選民有所交代，表示美國不是軟豆腐，美國敢跟大陸宣戰！而大陸反應，于認為大陸會退，因為大陸不會為了黃岩島和美國翻臉。

于北辰再補充，如果美國打了黃岩島，大陸反應是採退讓態度，美國會往南再找第二波攻擊目標，來刺激大陸。

美求戰中克制 日、菲壓力炸鍋台灣如何自處？ 【Live】鄉民來衝康

(中時新聞網)