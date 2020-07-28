特斯拉在上海發布新一輪招聘計畫 13:112020/07/28 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 特斯拉在上海發布了新一輪的招聘計畫。(shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據路透報導，特斯拉在上海發布了新一輪的招聘計畫，計畫為其在大陸的造型中心招聘設計師和為工廠招聘近1000名工人。 報導稱，兩位知情人士透露，此次招聘計畫部分是為了上海工廠生產Model Y SUV做準備。 特斯拉招聘官方微信號顯示，公司正在為其中國造型中心招聘高級設計師和設計總監，這也是特斯拉首次在大陸有相關職位發佈。不過，招聘計畫上並沒有顯示計畫招聘人數。 今年1月，特斯拉曾表示，計畫在大陸設立設計研發中心，以實現由中國製造向中國設計轉變。 (旺報 ) #招聘 #計畫 #特斯拉 #設計 #大陸 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 殲-20戰友服役 攻擊-11解決攜彈量 - 焦點新聞 - 旺報 中美開戰 關島基地恐從地圖消失 - 焦點新聞 - 旺報 海外變天 陸企巨頭大撤退 - 產業財經 - 旺報 解放軍公布南海實彈演習畫面 陸媒：美軍硬闖就當活靶機 - 兩岸 印陸對抗燒企業 印度商人：封鎖微信等於封鎖人脈和生意 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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