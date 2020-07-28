據路透報導，特斯拉在上海發布了新一輪的招聘計畫，計畫為其在大陸的造型中心招聘設計師和為工廠招聘近1000名工人。

報導稱，兩位知情人士透露，此次招聘計畫部分是為了上海工廠生產Model Y SUV做準備。

特斯拉招聘官方微信號顯示，公司正在為其中國造型中心招聘高級設計師和設計總監，這也是特斯拉首次在大陸有相關職位發佈。不過，招聘計畫上並沒有顯示計畫招聘人數。

今年1月，特斯拉曾表示，計畫在大陸設立設計研發中心，以實現由中國製造向中國設計轉變。

(旺報 )