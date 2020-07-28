女星王瞳去年身陷與同戲男星馬俊麟的不倫戀陰霾中，還遭正宮控告妨礙配偶權，讓原本堪稱是連續劇女王的她，長達8個月沒戲拍，得賣房周轉，直到近日傳出跟艾成感情回溫，男方被發現在馬國申請單身證，如今兩人宣布結婚，王瞳更鬆口提及不倫事件，感寫老公艾成無條件接納。

我是王瞳， 首先，先謝謝大家一直以來的關心， 這次選擇用這樣的方式來告訴大家， 是不想浪費過多的媒體資源， 以及在工作場合上模糊了焦點。 9年了，時間說長不長，說短也不短， 但卻佔據了我人生中最關鍵的部份。 謝謝這段旅程中的驚心動魄，... 由王瞳發佈於 2020年7月27日 星期一

緊接艾成之後，王瞳也發表結婚聲明，表示2019年「狠狠地上了一課」，認知道必須長大了，坦言「這些時間，我過得很艱難，也很痛苦」，但最後將這過程化為警惕，「未來的路該如何走得光明磊落」，而跌得滿身傷的同時，也重新看待與艾成之間的9年真愛，到底是什麼模樣。

王瞳感謝艾成，「他讓我明白，什麼是不離不棄，無條件接納的愛」，也感謝上帝，在這些不堪之後仍給予她支持、引導，「未來，我們將一起為我們的人生負責，並建立在基督裡的家庭」、「若非這些風風雨雨，我們無法生出堅定的愛與真摯」，承諾會帶著這份堅持，繼續寫下她與艾成之間的故事，如今她擁抱新身分與新旅程，「我是蔡太太，請多多指教」。

(中時新聞網)