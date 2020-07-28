由於台南市區的重劃區稀少，加上生活機能便利，屬於台南市東區的「南台南新都心重劃區」土地釋出超搶手，上揚國際建築團隊28日砸下25.26億元，出手搶標4,092.98坪「住五」土地，最高得價約每坪63.47萬元，比2019年12月首次標售價44.40萬元，飆漲42.95％，董事長林聰麟表示，此一公園第一排基地預定明年推案，房價每坪上看30萬元。

富住通商用不動產研展部主任許值瑋28日表示，台南市政府28日標售土地，其中位於「南台南新都心重劃區」的2筆建地，全部脫標，第7標的2122.28「住五」建地，每坪底價約35.04萬元，豐鉅地產以每坪60.17萬元，溢價達71.70％，打敗3位對手。

另一筆1970.70坪「住五」建地，每坪底價約34.38萬元，最後由清景麟地產以每坪63.47萬元得標，溢價約84.62％，?退另外7家競爭者。

上揚國際建築團隊董事長林聰麟28日表示，前述2塊土地，分別由他與台北的白天鵝建設合作，分別標下，總共標得4,092.98坪，耗資25.26億元，主要是看好台南市東區的「南台南新都心重劃區」未來前景。

林聰麟指出，這也是他在「南台南新都心重劃區」標下的第三筆建地，第一筆建地約2,080坪，8月將推出「清景麟巴克禮」大樓預售案，總銷約45億元，產品規劃以2房到4房為主，由於地價再飆，「清景麟巴克禮」平均每坪售價也將從25萬元，調高到27萬元。

「南台南新都心重劃區」第一筆由台糖標的土地，是在2019年12月2日，脫標價每坪44.40萬元，第二筆是在2020年4月28日，每坪脫標價約52.85萬元，一路走高到今年7月28日由南市府的每坪脫標價達63.47萬元，等於該區地價在8個月內三級跳，飆漲了42.95％。

林聰麟指出，新標得的2塊建地，預定明年推出預售案，可能分2期推出，每期各約300多戶，總銷各約40億元，也有討論是否合併推出，由於該基地屬於公園第一排景觀宅，因此，每坪售價將從30萬元起跳，而且規劃的產品以首換為主，可能規劃30坪到70坪。

他強調，「南台南新都心重劃區」除了擁有文化中心商圈，串聯2.7萬坪巴克禮公園綠帶、4.5萬坪國立科學教育體驗館、南台南車站、台南航空站、以及台南捷運計畫等百億公共建設，還可快速到達南紡夢時代、德安百貨、以及崇義市場商圈，並鄰近崇明國中小明星學區等，加上有中山高和86號快速道路支援等交通便利。

林聰麟指出，「南台南新都心重劃區」更是市區內少有的重劃區，就如同高雄美術館特區當初的發展一樣，雖然現在不是台南市東區的最高房價區，而由國平重劃區的國泰建案領先最高價，但，未來的台南市房價創高者，一定非它莫屬。

(工商 )