光芒28日在主場痛打勇士，單局灌進8分，終場14-5大獲全勝，甚至打得勇士先發投手弗坦涅維茲(Mike Foltynewicz)賽後慘遭球隊DFA(指定轉讓)。弗坦涅維茲現年28歲，效力勇士5年，但勇士決定不要他了，叫上新秀投手Chad Sobotka代替。

弗坦涅維茲前3局只挨1發陽春炮，此外沒有被長打，不料4局下他投出3個四壞保送，挨了背靠背全壘打(共4分打點)，退場時留下1位跑者。接替的投手圖桑特(Touki Toussaint)亂軍中被敲出三壘打，光芒總計1局打8分，弗坦涅維茲有6分自責分，並且成為他在勇士的最後一場球。

勇士不是沒給弗坦涅維茲機會，他2018年投出2.85的超強自責分率，入選全明星賽，可惜隔年就回升到4.54。今年勇士認為他不行了的原因可能是球速下滑，他從去年的平均時速95英里(152.9公里)直接跌破90英里。由於市場上仍有先發投手的需求，弗坦涅維茲預期會被買走或交易。

這是光芒與勇士跨聯盟4連戰的首戰，是以往不容易看到的戲碼。光芒開季3勝1負，此戰敲出5轟，瑞福洛(Hunter Renfroe)單場4打點。

(中時新聞網)