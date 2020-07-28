印度手機營運商Jio Platforms近日投資新聞不斷，先是臉書於四月投資57億美元，獲9.9%股權。高通在兩周前宣布投資約一億美元入股0.15%。受矚目的谷歌於上周投資45億美元獲7.7%股權，谷歌宣稱欲加速印度上網普及，並且將與Jio合力開發入門級智慧型手機，實現人人皆可上網目標。

與此同時，蘋果加大供應鏈移往印度腳步，和碩傳出於清奈市(Chennai)註冊子公司，若為真，將為和碩首次在印度的生產iPhone手機。鴻海並於上周傳出在清奈市工廠已開始生產iPhone 11，將為iPhone 11當地省下兩成的關稅成本。印度智慧型手機市場究竟有多大吸引力，讓Android和蘋果陣營雙雙積極投入。

印度電信商Jio投入智慧型手機開發甚早，早於信實集團在2016年布建全國覆蓋的4G網路，當時其它電信商仍處於區域性的4G建設。Jio利用集團優勢，隨後推出KaiOS作業系統的低價或是「半套」4G智慧型手機JioPhone，至今累計獲得約4億名用戶，Jio並推出相關影音串流等加值服務。

Jio雖然站穩低階智慧型手機市場，但KaiOS提供的簡易版臉書等App服務仍有不足，而谷歌正是看準該空缺而著力出手，谷歌針對新興市場開發多年的低階版Android Go作業系統一直未能在新興市場成功打出名號，Jio上週宣布將合力開發Android Go的智慧型手機，正為谷歌提供練兵機會。

對於Jio來說，JioPhone為20美元，該公司JioPhone 2售價約為40美元，2.4吋螢幕提供簡單4G上網和App服務，而與谷歌的Android Go合作正提供Jio攀往「中階」手機的機會。

對於谷歌來說，其Android Go已有諾基亞和小米手機等在印度的推出，但是仍缺少「低價」的強有力推進市場因素，谷歌CEO先前曾表示，智慧型手機要壓低在30美元才能在印度大力推進上網人口。由此可見谷歌的盤算與蘋果的iPhone 11生產計畫幾乎是張飛打岳飛地處於不同位階發展。目前iPhone 11在印度售價約為900美元，而鴻海製造的iPhone XR約為750美元。

透過KaiOS，用戶只能獲得谷歌Play商店少部分服務，但是透過Android Go，谷歌則可輸入更多包括Youtube、谷歌地圖等服務，加強印度智慧型手機與谷歌的連結。

另外據高盛本周一最新報告指出，印度電子商務市場滲透率到2024年將倍增到11%，產值來到990億美元，電商註冊用戶從今年起三年分別將成長18%、33%和28%。其中除去手機等電子產品的線上「雜貨店」將為成長最快部門，將從目前的20億美元成長到五年後的290億美元。特別在新冠疫情爆發後，以及Jio母公司信實集團的近期加入，在2019~2024年成長率將超過80%，預計信實集團旗下的JioMart將在2024年達到50%的市占率。

由此可見Jio和谷歌的結盟合作開發手機，目標不一定在手機硬體的獲利，電子商務可能是最終瞄準目標，而谷歌與Jio結盟時，谷歌曾表態正試圖在印度推展自家的商城，透露出對印度電商的正面展望。最後印度智慧型手機的獲利模式可能正複製全球其他地區的發展，即蘋果手機除外，手機硬體利潤會趨向薄利化，真正賺錢的為服務，谷歌和Jio正往該方向搶食。

(時報資訊)