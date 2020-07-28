旅遊業者易遊網今年邁入20周年，為服務更多在地旅客、推廣旅遊線上服務，宣布與在地旅行社業者開啟加盟合作，首間加盟店已於25日在嘉義市東區盛大開幕。期望透過結合雙方優勢達成互惠共享，吸引更多面臨產業轉型挑戰的同業加入。

易遊網以線上旅行社（OTA）起家，以「旅遊全商品一站購足」為品牌優勢特色，並致力於線上化與行動化耕耘。易遊網指出，易遊網APP今年已突破150萬下載，稱霸全台旅行社，線上銷售向來是易遊網的主力來源。

為服務更多在地旅客、並推廣旅遊線上服務，易遊網與在地旅行社業者開啟加盟合作，將擁有的商品資源和價格優勢、行銷及數位化能力、線上消費客群等優勢，結合在地業者深耕在地多年的忠實客群，盼透過互惠共享效果。

易遊網首間加盟業者為嘉義在地的「專佳旅行社」，負責人林莉珊表示，自由行的旅行方式已是趨勢所在，會選擇加盟易遊網，主要是易遊網商品零件化銷售的機制非常完善，讓旅客能方便的自組行程，非常貼合旅行消費的轉變。

易遊網董事長陳甫彥表示，今年適逢成立20周年的新里程碑，公司以「共好」作為20歲品牌理念，期許發揮品牌影響力，透過加盟合作展開在地連結，讓旅遊生態圈的合作夥伴及消費者都能共享旅遊美好，相信也是改變旅遊業未來的重要起點。

歡慶首間加盟店開幕，易遊網祭出門市限定獨享優惠，7月底前購買環島之星、高鐵旅行指定商品，每房現折1000元，而「苗栗舊山線鐵道自行車一日遊」開幕價只要299元起，餐廳票券最低355元起、電影票最低230元起。

(時報資訊)