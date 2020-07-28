美股財報季來臨，截至上周五為止，S&P 500企業中，已有26%公布盈餘，又以資訊科技、原物料、公用事業、REITs等4大產業，表現都優於預期。法人表示，儘管市場看衰企業獲利表現，但從目前財報結果顯示獲利動能不差，預期將為美股提供一定支撐。

根據市調機構FactSet統計，已發布第2季財報的S&P 500企業，整體獲利較預期高出11.4%，而且獲利優於預期的比例達81%；若按產業別區分，資訊科技、原物料、公用事業、REITs等產業，獲利優於預期的比例甚至達100%。

第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰表示，由於美國疫情尚未好轉，市場因此看衰企業獲利表現，但是從目前財報結果顯示，獲利動能不差，特別是資訊科技等高科技相關企業，不僅未受這一波疫情影響，反倒受惠於遠距工作、企業加快數位轉型，商機需求轉強。

以多數人熟悉的社群媒體為例，使用量大增61%；同時，新型態的數位平台也趁勢蓬勃發展，遠距醫療Teladoc用戶暴增50%、視訊會議平台Zoom活躍用戶激增380%，行動支付、影音串流使用人數也大幅增加，而這些都仰賴AI人工智慧等技術的協助。

除了科技產業之外，公用事業等民生基本需求同樣受疫情影響有限。第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人葉菀婷表示，雖然全球經貿活動一度放緩，相關的鐵公路、運輸需求降溫，但對於水、電和天然氣等民生必需品不會減少，相關公司在疫情期間營運依舊穩健。

葉菀婷指出，無論未來疫情何時平息，對於公用事業的需求一直存在，而創新數位服務的便利性，讓越來越多人「一試成主顧」，相關的科技、公用事業前景持續看俏，商機潛力欲小不易，可望為股價提供一定支撐。

(時報資訊)