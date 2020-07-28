王瞳去年捲入人夫馬俊麟家庭爆出不倫戀，歷經9個月沒拍戲，但愛情長跑9年的男友艾成不離不棄，同為基督徒的兩人，28日在教友見證下登記結婚，更開心宣布心身份「我是蔡太太，請多多指教。」近期王瞳也將回歸八點檔，加入民視《多情城市》行列中，不料竟傳出濺血意外。

王瞳在《多情城市》飾演正直又有正義感的少女「許佑欣」，平常上班以外，放假時間也會到育幼院陪伴孩童。在開場戲劇情，王瞳要調查楊氏集團使用黑心麵粉，不慎被重達25公斤的麵粉壓在身上，導致嘴唇當場咬掉一塊肉，瞬間皮開肉綻、鮮血直流，敬業的王瞳先忍著疼痛把戲拍完，才讓工作人員上藥，樂天的王瞳說「我這樣開場就見紅，表示《多情城市》收視會大發開出紅盤好成績！」

睽違一年沒拍戲的王瞳坦言很緊張，心情就像「轉學生」一樣，中途加入這個劇組，但一到熟悉的民視攝影棚，王瞳表示很懷念，而且劇組人情味十足，讓她一下就把拍戲的節奏找回來。加上一段時間沒看劇本，要把文字速翻成台語得花一段時間，王瞳笑說基本上適應還不錯，偶爾不小心會吃螺絲。近期早睡早起養好精神體力，王瞳開心表示能回歸最喜歡的演員角色，自己也已經準備好，會把最棒的戲呈現給觀眾。

王瞳剛加入《多情城市》就濺血。（民視提供）

《多情城市》渣男劉加堯 被抓走也創下收視新高點。（民視提供）

(中時 )