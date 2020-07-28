教育部與指揮中心已宣布應屆畢業境外生都可返台，但後續作業流程極為緩慢，「境外生權益小組」收到一名境外生來信，提出3點質疑，其中包含各大專校院檢疫宿舍準備過程沒有效率，不少學校都還在審核過程中，以及校內防疫旅館過少，另還有教育部對應屆畢業生定義模糊，各校辦理境外生返台手續時間不一，導致學生安排返台日期時無所適從。

「境外生權益小組」在臉書發表一則來自境外生的匿名投稿，內文是「關於境外生返台作業的3點疑問」。

以下是該篇全文內容：

感謝教育部、指揮中心因應民意開放所有境外應屆畢業生返校。但自6月17日開啟港澳等生返台作業以來，速率極其緩慢，至7月22日僅有501人入境。境外生返台實際上仍多加限制。

【1】校內檢疫宿舍標準可否公開？為何至今還在審批？

教育部近日表示全台大學還沒有通過檢驗的防疫宿舍。然而各大學2月份就開始準備檢疫宿舍，教育部5月4日也要求各大學盤點防疫量能。既然教育部只允許暑假利用宿舍隔離，那為何直到暑假中段，才提出標準、開始審核作業，甚至要求學校臨時加裝設備（如要求加裝能拍到走廊各處的攝影機）？其中是否有不太合理或可以替代的方案（如在要求攝影機的同時規定必須有人24小時值守）？

【2】學校可用的防疫旅館為何這麼少？可否公佈防疫資源分配標準？

據報，全台目前共9500個防疫旅館房間，近日入住率約為55％，台北地區也僅入住7成。指揮中心撥給教育部500床檢疫場所，如是防疫旅館，為何只有500床？如這500床是集中檢疫所，指揮中心並未限制境外生可訂的旅館，那為何學校和同學均表示防疫旅館搶手、訂不到，一個月來數批入境的境外生總共只有500餘人？

【3】教育部對應屆畢業生的具體定義為何？審批程序到底需要幾天？

教育部已宣佈境外應屆畢業生的具體數字3533人（陸生3041人），但並未下達名單、或公佈具體定義，這導致各學校的理解不一樣，各自訂定標準。學生被要求在不明確是否符合返台資格的情況下，購買機票、訂好旅館之後才能上報教育部審批，如審批不過則只能自行承擔損失。各校預估的審批時間不一，從1週到2週均有，也導致學生安排返台日期時無所適從。

(旺報 )