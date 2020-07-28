期待入手平價、不傷害荷包的Pixel手機？按照往例推測，Google今年也將持續推出中階Pixel手機，但或許是因為疫情與市場需求下滑的影響，遲遲還沒有見到應在年中亮相的Pixel 4a手機。先前準確預測過新iPhone SE發表日期的爆料達人，透過Twitter分享了對Pixel 4a發表日期的推測，還保證100%準確！而這一次能否再度精準命中，令人好奇。

今年的Google I/O開發者大會，也就是原本Pixel 4a預計登場的舞台，因疫情緣故取消，讓新機的發表日期令人捉摸不定。最起初德國 Caschys Blog 根據運營商 Vodafone 的內部文件指出，Pixel 4a 會在 5 月 22 日上市，之後又報導延後到 6 月 5 日。而爆料達人 Jon Prosser 則是在先前指出，由於市場調查與分析的緣故Pixel 4a 可能延後到 7 月 13 日發表。如今這些曾被預測的日期都已一再錯過。令人不禁想問到底Pixel 4a究竟存不存在、會不會推出！？

Where’s Pixel 4a?



Here’s an update:



AGAIN, it seems Google has delayed Pixel 4a 🤦🏼‍♂️



Announcement still happening on July 13



But in the system, it’s listed that the “Black” model now launching October 22 😬



“Barely Blue” has been removed entirely...



I’ll keep you updated. 🤷🏼‍♂️ https://t.co/UgsWJrYK4U pic.twitter.com/TX209u9Jqb — Jon Prosser (@jon_prosser) June 13, 2020

對此， Jon Prosser 日前透過Twitter指出，根據他掌握的情報，Pixel 4a將會在8月3日發表，他還保證這個日期100%正確。但是過去也是有預測失準的例子，不知這一次100%的準確率又摻了多少水？至於新機的機身顏色，他則是維持原來看法表示Barely Blue已被取消，僅有黑色款式將在10月22日上市。由於時差緣故，Pixel 4a可能在台灣時間8月3日或是4日發表。

至於價格，知名爆料達人 Evan Blass (@evleaks)曾分享過 Pixel 4a 的預訂價格將會與 2019 年的 Pixel 3a 一樣從 399 美元起跳。而 Pixel 3a 在台上市的價格是 NT$14500，而這會不會就是 Pixel 4a 在台的上市價格，待Google正式公告才可確認。

綜合網路報導，Pixel 4a 預計會採用 5.81 吋螢幕(解析度2340 x 1080)、搭配高通 Snapdragon 730 處理器、4GB RAM + 64GB ROM，電池 3080 mAh。前相機是 800 萬畫素、主相機則是 1200 萬畫素，可拍 4K 影片。搭配 USB Type-C 連接埠，機身背面有指紋辨識位置。並延續 Pixel 3a 系列的做法，保留了 3.5 mm 耳機孔。預計搭載 Android 10 系統，支援藍牙 5.0，並不支援 5G僅支援 4G 網路。

要留意的是，Google 官方從未針對 Pixel 4a的發表日期公開任何相關資訊。上述的說法，目前都僅是爆料者的推測，僅作為參考，最終發表、上市日期以及價格仍需以 Google 公布的官方說法為主。在推出中階新機之後，Google 都選在 10 月發表新一代 Pixel 手機(非中階機種)，但按照爆料者的說法，今年 Google 推出 Pixel 5 系列的發表時間有可能比往年更晚。

(科技)