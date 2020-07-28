台北、上海雙城論壇在疫情衝擊下，仍於22日以視訊方式舉辦，資深媒體人唐湘龍直言，台北市長柯文哲已取代國民黨，得到兩岸的主導權。對此，藍委表示，樂見任何政黨有兩岸穩定和平發展的共識，但唐湘龍的說法有點言過其實、過慮了，國民黨決不會被任何人所取代。

對於外界質疑柯文哲舉辦的雙城論壇，恐取代國民黨的國共論壇，國民黨在兩岸關係的定位遭取代說法，國民黨立委李德維表示，柯文哲藉由雙城論壇跟中國大陸有好的互動或溝通，這對台北市也好、對台灣也好，都是一件好事情，但他覺得，「唐湘龍稱柯文哲已逐漸取代國民黨在這個部分，就有點言過其實，過慮了」。

李德維表示，畢竟兩岸關係的穩定不是靠單一的人或單一的想法跟做法，就能支撐起來，所以他還是覺得，台灣2300萬人也好，不管是國民黨、民進黨或其他黨派，大家都有共同的義務來追求台灣的和平安全跟兩岸關係的穩定發展。

國民黨立委洪孟楷強調，兩岸穩定發展一直以來是國民黨高度共識，任何人願意在兩岸和平穩定發展有更多互相交流都是好事，重點是最終有執政機會的政黨，是否能持續把兩岸關係放在首位，並以2300萬人民的福祉來考量，他樂見任何政黨有兩岸穩定和平發展的共識，強調「國民黨絕不會被任何人所取代」。

(中時 )