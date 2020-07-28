高雄市長補選，國民黨候選人李眉蓁碩士論文涉抄襲，中山大學已將論文送校外專業學者鑑定。若審查結果出爐，確定論文抄襲為真，指導教授林德昌是否會遭到懲處？台灣智庫諮詢委員董立文表示，以過去審查經驗來看，目前還沒有一個案例是在究責教授的。

國立中山大學24日下午發佈最新鑑定結果出爐，審定委員一致認為李眉蓁的論文與童振源專文、雷政儒論文高度相似，將送校外專業學者鑑定，預計1個月內審定確認。

董立文在《新台灣加油》節目中表示和林德昌教授是舊識，已經很多年沒見了，「現在都找不到人」，但審查委員會他一定得在，也一定要出面說明，後續有一連串的行政責任，建議他越早出來說明越好。

至於如果抄襲論文確定，林德昌未來是否會有懲處？董立文說，過去20多年來，台灣已經有多起涉及學術抄襲的論文而被撤銷學位的案例，教育部也曾想說是不是要究責教授，但各校審查委員會都不通過。

董立文提到其中有兩個原因，包括學生該自行負責，當然教授也要負責，只是要到懲處階段有很大爭議，因為這跟權利義務有關，如果要究責教授的話，是不是權力上要給教授更多，然後讓教授負擔更大的義務。

董立文指出，現在各校都已經有電腦程式，可以知道有沒有抄襲，是由學校把關而非指導教授，所以學校會統一規定，要提出論文得先通過電腦程式的程序，某種程度來說，已經幫教授卸責。

而李眉蓁論文是在2008年寫的，那時候還沒有相關電腦程式可判別是否抄襲。董立文說，按照過去各校的審查結果，到現在為止還沒有一個是在究責教授的。

(中時新聞網)