胡瓜28日帶一雙兒女小禎、胡釋安及子弟兵葉欣眉、謝忻舉行媒體餐敘，胡瓜走過台綜最輝煌的時代，不禁感嘆現今娛樂大環境的蕭條，問主持多年是否倦怠，他坦言，「應該是最近吧，倦怠不是對工作，而是看大環境越來越糟，其實我到現在價錢還是沒變，我感嘆，是因為想到下一代、我們的晚輩跟戰友。」他更感嘆，環境不好，當然也看不到目標。

胡瓜笑說：「連金鐘獎本來坐第三排，到第二排，現在坐第一排，以前回頭看還有豬哥亮、菲哥（張菲）、小燕姊（張小燕），現在回頭就是憲哥（吳宗憲），另一邊則是文化局。」他指出現今的節目礙於成本，與過去一體成形的模式落差很大，「現在是東湊西湊，不僅不是同公司，甚至是臨時組成，不夠強的主持人是帶領不好這種團隊的，憲哥和我還算有經驗，所以車可以拉較久」。他認為台灣近年節目走不出框架，「其實牽扯到的就是經費，大家想用最便宜的費用，去做最有效率的節目」。

提到近日的退休預告，胡瓜解釋，「因為剛好有三倍券，說節目要做3000集，我說到時都退休了。」他笑稱做節目好處是不會老年癡呆症，但也坦言羨慕藍心湄有自己的事業，只主持一節目，既享受人生也維持了人際關係。而小禎也預告將拍戲，「9月底、10月開拍，算是偶像劇，那天跟導演見面，他說不要特地為這戲去上課或幹嘛。」被問是否有親密戲，她笑回：「床戲不見得好，要看對象，目前應該沒有，只有感情戲。」

(中時 )