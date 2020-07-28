女童誤吞戒指，經X光確認掉入胃中(紅圈處)，醫師緊急以無痛胃鏡取出。（大千醫院提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣2歲女童誤吞媽媽的戒指，到醫院急診發現戒指已掉到胃部，需進行無痛胃鏡才能取出，經全身麻醉並置入氣管插管，多次以胃鏡分批將胃中食物殘渣撈出，終於將誤吞的戒指取出。

大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師林裕鈞表示，誤吞尖銳物、電池、磁鐵、毒藥物、或超過2.5公分的鈍狀物等異物時，建議在6至24小時內接受胃鏡取出，而女童誤吞的戒指為直徑將近2公分鈍狀物，對幼兒來說相對較大。

林裕鈞說明，6個月至4歲的小朋友容易誤食異物，尤其是6個月到1歲半前的口腔期，寶寶會以嘴巴的咀嚼與味覺來探索、認識世界，並透過吃和將東西放到口中，獲得滿足，所以會不斷嘗試抓東西往嘴裡塞，家中大人一定要特別留意。

林裕鈞指出，若不小心發生誤吞異物意外，家長應先保持鎮靜，了解誤吞物品的形狀、大小與數量，就醫前不要用吞飯、催吐、喝醋等，以免造成二次傷害，同時也確保如需緊急做胃鏡或手術時，可以維持空腹6到8小時以上。若出現呼吸困難、無法出聲時，代表異物梗塞氣管，應馬上撥打119，並執行哈姆立克法直到異物咳出或嘔出。

林裕鈞建議，要預防嬰幼兒誤吞異物可選擇符合年紀的安全玩具，將家中藥品、硬幣等物品放置高處或鎖進櫃子，幼兒哭泣時也應避免餵食，且不建議將帶骨、刺、核的食物與硬質糖果，給學齡前幼童自行食用。

(中時 )