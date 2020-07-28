台南市佳里警分局破獲陳姓男子為首的暴力集團，強占魚塭、傾倒事業廢棄物、擄鴿勒贖不法勾當橫跨陸海空。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

台南市佳里警分局破獲陳姓男子為首的暴力集團，強占魚塭、傾倒事業廢棄物、擄鴿勒贖不法勾當橫跨陸海空。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

台南市一名29歲的陳姓男子，平時與同夥橫行七股、將軍、學甲等沿海地區，組織的暴力集團從事不法勾當，包括違法傾倒廢棄物、強占私人魚塭、擄鴿勒贖等橫跨「陸海空」犯罪，粗估一年不法獲利超過250萬元，佳里警分局蒐證布線長達1年，期間陸續逮捕該集團成員，昨日更在永康區抓到陳男，徹底瓦解犯罪集團。

佳里警方調查，綽號「小金剛」的陳嫌與同夥，除了侵占國有地養殖、霸占魚塭外，也會找偏僻郊區傾倒事業廢棄物，還向當事人收取處理費，近年則以擄鴿勒贖為主，為了分散風險，還將組織成員分成2組，相當狡猾。

據了解，一組成員專責找尋賽鴿飛行路徑，或在山稜線架網，負責捕抓賽鴿，再交給另外一組人馬，以王八機或外籍移工名義申請的門號，向被害人勒索財物，若不從就殺害賽鴿或折斷鴿腳，金額從3000元到數萬元不等，還利用青少年提領勒贖贓款，行徑囂張。

警方成立專案小組，經長期跟監，蒐集掌握陳嫌等9人暴力脅迫恐嚇取財等不法事證，報請檢察官指揮偵辦，今年7樂見時機成熟，結合新化、學甲、玉井、第四及北市大安分局警力計40人逐步收網，先逮捕集團成員，陳嫌聞訊四處竄逃，27日躲藏朋友家中，警方上門逮獲，連3名毒品人口一起帶回。

警方查扣安非他命5.86公克、及吸食器等違禁物，連同另案查扣的捕鳥網、點鈔機、帳簿、對講機、金融卡及手機等證物，將以陳嫌為首的集團成員共9人一網打盡，訊後依毒品、恐嚇取財、竊盜及組織犯罪等罪嫌移送。

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(中時 )