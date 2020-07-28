年僅5個月大的男嬰，數月前因受虐送院，搶救後恢復生命跡象，但最終仍回天乏術。以林口長庚經驗來看，過去一年只會出現一名嚴重受虐兒童，但今年還沒過完就已出現2例，顯示受虐情形已增多，且疫情造成的失業恐讓兒虐加劇。長庚團隊呼籲政府借鏡國外經驗，給予失業家庭實質補助，如減稅福利、食物卷等，保護失業者也保護兒童。

收治這名男嬰的林口長庚醫院兒童一般醫學科主任李嶸表示，男嬰的父母都沒有固定工作，父親平時幫奶奶做直銷，媽媽也沒有工作。男嬰一開始送院時出現OCHA，後來轉至長庚搶救，恢復生命跡象。男嬰的身高、體重都小於3％，顯示有營養不良的情形，腦部出現受虐性腦傷，頸椎也受傷。轉至加護病房後，最終仍回天乏術。

另有一名1個月大的男嬰，身高體重也過低，有營養不良的情形，X光顯示左邊大腿斷掉，且第4節的頸椎被打斷，全身癱瘓。李嶸表示，男嬰目前狀況已經穩定。

李嶸表示，過去林口長庚一年只會收治約一名嚴重受虐的兒童，但今年以來，卻已收治2名，較以往還多。林口長庚醫院兒少保護中心主任葉國偉表示，面對施虐者，政府不只需提高刑罰，也應嚇阻他們不再施虐，必須藉由親職教育的補強，教導家長如何教育孩子另應創造，就業機會，減少不當對待。

林口長庚醫院兒童一般醫學科主治醫師辛宜臻表示，目前失業給付只能領取最多9個月，若在財務允許的情況下，建議政府提升補助。同時，可借鏡國外經驗，針對失業家庭輔導就業，給予實質輔助或減稅福利、食物銀行、食物券等，減少兒虐發生。

長庚醫療體系兒少保護中心召集人暨土城長庚醫院院長黃璟隆提醒民眾，應注意鄰居小孩有沒有異常、夜間啼哭。警察應注意管區的狀況，老師留意學生有沒有上學，醫護人員則留意有沒有新舊傷夾雜，強化兒少保護網。

(中時 )