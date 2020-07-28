市府首度攜手7間供奉月老的廟宇，推出「月老知我心QQ軟糖」。（曹婷婷攝）

神級零食再一發，配合七夕推出「月老知我心QQ軟糖」。（曹婷婷攝）

台南市文化局推出「神級」零食又有新品，配合即將到來的台南七夕愛情嘉年華，今天推出「月老知我心QQ軟糖」，包裝結合台南7家月老廟宇元素，希望不論單身、單戀、情侶或夫妻都能獲得月老守護愛情，七夕前夕還將推出懷舊「明星花露水」。

七夕情人節前夕，台南市文化局今天發表新產品月老知我心QQ軟糖，台南市長黃偉哲除了在發表會上宣布，要把這款新品送給台南市議會的未婚市議員，另外也將送給國民黨籍立法委員陳玉珍，「希望她能早日覓得良緣」。

「月老知我心QQ軟糖」今天由黃偉哲市長攜手府城7座廟宇－寧南坊重慶寺、全臺祀典大天后宮、臺灣祀典武廟、大觀音亭暨祀典興濟宮、鹿耳門天后宮、南鯤鯓代天府、正統鹿耳門聖母廟所供奉的月老神尊共同發表，透過月老代言加持，祝福天下有情人終成眷屬。

每年農曆七夕前後，許多單身男女都會前來祈求月老這位「愛情守護神」，配合即將到來的台南七夕愛情嘉年華，市府首度攜手7間供奉月老的廟宇，推出「月老知我心QQ軟糖」，首波葡萄口味，酸甜滋味宛如愛情；包裝設計更集結7間月老廟元素。

「月老知我心QQ軟糖」自即日起在臺南古蹟景點獨家販售，銷售端點包括赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、延平郡王祠、愛國婦人館、1661臺灣船園區及台南山上花園水道博物館等處，零食創意商品於防疫期間也推出電話訂購宅配服務，民眾可撥打06-2135518。

(中時 )