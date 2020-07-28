內湖生態園區虎頭蜂攻擊 7人送醫意識清醒 13:242020/07/28 中時 胡欣男 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警消射水並摘除蜂巢。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市消防局上午10時許獲報，內湖區內溝溪生態館有民眾遭蜂蟄，現場共7人，4男3女遭蜂螫傷均意識清醒，6人分別送往內湖三軍總醫院、忠孝醫院及康寧醫院，另1人自行就醫。 警消指出，虎頭蜂巢已由消防員射水摘除，並拉起封鎖線避免其他遊客誤闖。據了解，當時正舉辦暑假親子活動，遭蟄傷7人，有5名學童，所幸都意識清醒。 (中時 ) #意識 #清醒 #內湖 #醫院 #警消 也許您會感興趣 社會熱門新聞 墾丁「比基尼機車妹」正面照曝光！網被電暈：戀愛了 - 社會 寂寞媳婦搭上60歲公公 互傳超鹹濕簡訊 爽完告他性侵 - 社會 史上最悲情摃龜！威力彩頭獎7個號碼「都差1」 他PO文哭：我最廢 - 社會 高雄總圖驚爆偷拍！國中生DIY被看光 2.5萬網友瘋傳無碼片朝聖 - 社會 隔壁搬來應召女 父怨：「兒聽一年叫床聲唸不下書」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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