台北市消防局上午10時許獲報，內湖區內溝溪生態館有民眾遭蜂蟄，現場共7人，4男3女遭蜂螫傷均意識清醒，6人分別送往內湖三軍總醫院、忠孝醫院及康寧醫院，另1人自行就醫。

警消指出，虎頭蜂巢已由消防員射水摘除，並拉起封鎖線避免其他遊客誤闖。據了解，當時正舉辦暑假親子活動，遭蟄傷7人，有5名學童，所幸都意識清醒。

(中時 )