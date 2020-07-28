中油三接工程絲毫未停，中油日前已投放4個大型沉箱，表示年底前將投放39個，總統府方也表示與中油的協調失敗，環團痛批，蔡英文總統以817萬民意當選竟然無法協調中油三接停工，是民主社會的一大諷刺。

台灣公民參與協會理事長何宗勳表示，看到千年藻礁持續不斷被破壞，以最高民意當選的蔡總統竟然無法阻止中油繼續施工，這是多大的諷刺。回想2004年民進黨連任成功，當時民進黨上下氛圍篤定能夠永久執政，但很快在2008年就在政黨輪替中敗下陣，2020年1月民進黨挾817萬票再次連任成功，整個社會，包含民進黨內部都認為永久執政沒問題，因為缺乏強而有力的在野黨和監督力量。

何宗勳說這是台灣的悲哀，環境運動往往成為在野黨攻擊執政黨的一大武器，但對執政黨來說，執政前的承諾跳票成自然，執政後環境就成為第一個犧牲者，今天以環保起家的民進黨再次背離環保。

他說，民進黨將來是否得以連任不得而知，但對蔡政府幕僚在藻礁保育的承諾一再跳票感到十分遺憾，在這樣下去，環境恐葬送在凡事以經濟優先、背離環保理念的執政黨手上。

台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉指出，民間於政府溝通期間，海事工程絲毫未停，7月15日反在大潭觀塘海域施放3個大型沉箱，但中油完全不予理會，表示年底前將放39個。

粘麗玉解釋，沉箱放越多，外圍海流、漂沙都將產生變化，依附藻礁的生物就無法順利繁衍，直言「沉箱一直放，就是代表政府一再沈淪」，更批環團不是「吃飽閒閒」沒事找麻煩，要的只是保育和開發的雙贏。

(中時 )