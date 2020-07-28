農委會主委陳吉仲到彰化埔鹽，體驗大有社區的農村生活。（吳素秋提供／吳建輝彰化傳真）

陳吉仲除了參觀特色景點外，也與地方仕紳討論農村高齡化，與青年返鄉等議題，如何結合農村軟硬體資源，打造友善的新農村。（吳素秋提供／吳建輝彰化傳真）

農委會主委陳吉仲28日到彰化縣埔鹽鄉大有社區，參觀陳家古厝、築巢書院等特色景點，並推廣民眾使用農遊券到彰化消費，陳吉仲說，呼籲消費者拿著農遊券，到彰化消費，不僅能為自己帶來一場深度的文化之旅，還能照顧農民，一舉數得。

新冠肺炎影響，國內旅遊爆發，政府通動各式「振興券」搶搭這波旅遊潮，農委會主委陳吉仲28日到訪彰化埔鹽大有社區，除了參觀特色景點外，也與地方仕紳討論農村高齡化，與青年返鄉等議題，如何結合農村軟硬體資源，打造友善的新農村。

陳吉仲表示，埔鹽大有社區有相當深厚的農業文化底蘊，在社區理事長吳素秋的帶領下，積極農村再生與營造，將大有特有的農村文化發揮得淋漓盡致，吸引許多民眾爭相造訪學習，相當值得走訪，到彰化來一趟深度的文化之旅。

陳吉仲說，以往國人多半選擇在暑期出國旅遊，但今年因疫情關係無法，因此有機會留在台灣，感受國內各地特色農村之美，今天到彰化埔鹽大有社區，參觀陳家古厝、築巢書院、還有特色的大有柑仔店，也品嘗了埔鹽金碳米，重點是這些地方，都能使用農遊券消費。

陳吉仲強調，農遊券推行到現在，已經發行500萬張，目前已經消費超過90萬張，價值超過15億元的產值，最近陸續走訪國內農村，有農會跟他反映，他們農產品展售中心以往一天營業額約6至7萬，現在一天能超過60萬，創造十倍的產值。

(中時 )