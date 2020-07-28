雖然美國總統川普於5月時曾自信聲稱要讓美國重啟，但如今疫情日益惡化，根據約翰霍普斯金大學統計，全美已有429萬人確診、14.8萬人死亡。對此，全美超過150位的醫學家、科學家、教育、護士等專業人士向川普聯署致信表示，呼籲總統再次鎖國，才能遏止新冠病毒蔓延。

據美國有線電視新聞網指出，這已於23日寄給川普政府、國會議員以及州政府官員的連署信中表示，「當前最美國最好的並非盡可能快速重啟經濟，而是盡可能挽救人民性命」，「當前的疫情再下去，到11月初我們將目睹20萬美國人民因病過世。至今仍有許多州允許酒吧開張，人們仍可赴理髮店修剪頭髮，餐廳仍可內用，甚至是刺青、按摩等等數不清的正常活動，在現今都非必要活動」。

該文表示，雖然3月美國大部分人民都待在家保護自己與鄰居安全，但這段時間不夠長，且政府沒有利用這段時間幫助人們擊敗病毒，卻匆匆開放了，這對美國經濟並不會有幫助；人們應該放棄「重啟經濟才會對美有益」的想法，應讓更多人盡可能活過新冠疫情才是最有利。

該文最後總結，美國應重歸3月時的封鎖狀態，也就是關閉非必要的商業場所、要求餐廳只限外賣、人們應該繼續待在家裡，若必要外出則必須戴口罩，並且聽從醫學權威的指示。政府也應擴大病毒檢測，建立更高效率的追蹤病毒接觸者團隊，並為醫療人員與必要行業準備足夠個人防護用品。

報導指出，當前全美除了受疫情衝擊之外，醫院容額量過高、失業率攀升，以及來自川普政府施壓要求地方政府重開校園的要求，讓州政府陷入兩難。此外，根據美國疾病管制與預防中心23日發布的報告指出，有41%的美國成年人至少有一項醫療條件處於底層，讓他們確診新冠病毒風險更高。

(中時新聞網)