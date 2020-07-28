搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政指出，觀塘三接案，從環評前、環評過程及環評後都看到政府扭曲制度的顢頇與詐術治國，對於遭刮除的藻礁至今未見官方有任何具體裁處，官官相護令人憤怒。（李柏澔攝）

2013年4月20日蔡英文以前黨主席身份在藻礁現場親自寫下「藻礁永存」，2016年1月16日總統蔡英文當選總統時喊出「謙卑謙卑，再謙卑」，然而5年過去，環境運動仍然艱困坎坷，大潭藻礁面臨存亡之秋，環團決定發起送「千杯」要總統「謙卑」公民運動，今(28)召開記者會，提醒總統莫忘初衷。

2018年4月15日蔡總統接見搶救藻礁團體時承諾「嚴重破壞藻礁不會是選項」並考慮開類聽證會，今年6月4日接見環團時表示會在保育及開發間找到雙贏方案，6月18日召開第一次府方與環團的溝通會議，主持人農委會主委陳吉仲允諾8月初將召開「類聽證會議」，但坦言工程部分無能為力，搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政表示，假如工程不停，那也只是虛應故事。

潘忠政指出，觀塘三接案在環評前就已經看到民進黨地方父母官背信忘義，環評過程看到中央行政體系扭曲制度的顢頇，環評後更是詐術治國，328破壞藻礁事件至今未見官方有任何具體懲裁處，官官相護令人憤怒，不解府方的協調力怎會如此消極軟弱？

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅澄表示，政府一方面宣稱要「向海致敬」，另方面卻坐視中油三接工程一步步推進，政府若要證明「謙卑，謙卑，再謙卑」和「向海致敬」不是空洞的口號，應盡早促成三接遷址，為台灣留下珍貴的藻礁。

綠黨秘書長張竹芩說，珍愛藻礁團隊在短短10天內收到超過1萬份公投連署書可以看到民眾的關心，蔡總統在承諾的協調發生之前中油就擅自投放大型沉箱，藻礁的命運猶如石沉大海。

記者會現場與會環團及各方代表在滿桌杯身寫上對總統蔡英文環境決策上的不滿與期許，並預告將在8月15日舉行「送千杯要總統謙卑」公民運動，屆時將於總統府前擺放1000個杯子，要求蔡總統莫忘初衷，重拾謙卑。

(中時 )