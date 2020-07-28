針對監察院人事同意權未實質審查就逕行表決，台灣民眾黨今天率先宣布完成釋憲聲請書，呼籲朝野立委支持連署。對此，民進黨團書記長鍾佳濱表示，在野黨對自己主張很執著，但建議民眾黨團先請教有經驗的學者專家，了解釋憲案受理可能性，尤其是如何找到38位立委，且當時明確有表達反對立場，證明對同意權行使職權受到影響，恐怕是個問題。

民眾黨質疑行使監察委員人事同意權時，未進行實質審查，綠營黨團就提案終止詢答逕行投票，有違憲之虞，今宣布已擬定修憲聲請書，將展開連署尋求支持。依規定，立委要提出釋憲案，須由全體立委的三分之一委員連署提案，即要有38名立委連署。

鍾佳濱表示，民眾黨可能要先請教一下專家學者或國民黨釋憲可能性，當初處理農田水利法時，藍營在逐條表決時，每條都湊足38票反對，就是為了構成大法官認定，因行使職權有疑義的門檻，因此國民黨在事後提出釋憲案，民眾黨應該跟國民黨請教一下，如何取得釋憲身分及資格。

鍾佳濱認為，現在不是朝野立委是否支持連署問題，而是要找到38位立委支持，且當時有明確表達反對，恐怕有困難。

至於民眾黨團希望即將上任的監委暫緩行使職權，鍾佳濱說，沒有這個問題，部會因為提起訴願職權暫停，民眾黨應該多請教法學專家。

(中時 )