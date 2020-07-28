公視規畫「國際數位傳播計畫」，建置國際影音平台，卻傳出這項計畫未經公視董事會通過，面對黨政黑手伸入公視，引發董事不滿，3名高層請辭。台大名譽教授賀德芬批評此舉宛如新聞局復辟，對於蔡政府的強勢作為，她直言：「台灣民主已死，英蝗即刻登基」。

針對公視一案以及民進黨政府近來作為，賀德芬近日在臉書發文，強力批評。

賀德芬指出，商業台成為一言堂，於今已不足為奇，但公共電視是屬於公民全體，是民主的瑰寶，不是國家機器，更不能做政府的傳聲筒。

賀德芬提到，幾年來，公共電視已成政黨政客瓜分的大餅，現在還要被執政的政府沒收，讓過去的新聞局復辟，成為塗脂抹粉的化妝師。學術的墮落己不只是學術價值的踐踏，道德良心的淪喪，根本成了敵人統戰的陣營。

賀德芬也表示，司法的墮落更是全民的公憤，蔡英文還有臉皮大談國家機制可以分辨學術的真假，他自己的問題卻是以權勢違法封鎖犯罪資料，以司法做為恐嚇工具，操控司法不敢啟動，更不用談立法院已成行政的附庸小卒，所有民主制度的基本要素都已摧毁殆盡。

賀德芬直言：「沈淪，已達瘋狂極限；學術、司法、媒體，摧枯拉朽的墮敗；台灣民主正式宣告：死亡！」

(旺報 )