失智老婦獨自坐在路口，清水警分局員警上前關心。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市7旬老婦日前衣服沒穿好，獨自坐在沙鹿區正英路路口，清水警分局員警獲報後趕往現場並上前關心，老婦頻喊「不要過來」、「救命」！警方只能默默跟著守護她，並挨家挨戶詢問，所幸鄰居認出老嫗，最後終於順利返家。

清水警分局表示，明秀派出所26日上午7時許，獲報稱沙鹿區正英路有一名老婦坐在路口且衣服沒穿好，巡邏警員許勝雄、劉佳竺火速趕往現場。

警方上前關心時老婦緊張喊「不要過來」、「救命、救命」，並稱她就住在附近，警方趕緊先將老婦衣服拉好，並讓她冷靜下來，因婦人疑有失智情形，警方默默陪走了100公百並守護著她。

老婦接著走到一戶出售房屋前坐下，表示家住在這裡不願離開，警方以M-POLICE人臉辨識系統偵測未果，於是挨家挨戶詢問，但無人出面應答，幸好鄰居路過認出老婦，並帶同警方趕緊通知其女兒將她接返家休息。

明秀所所長林駿騏提醒，家中的長輩需要多多關心，若有發現疑似失智情形，可以在其手上配戴防走失手環或是在其衣物繡上名字與緊急聯絡人電話，才能夠更快速的讓警方正確掌握迷失民眾的身分並通知家屬。

(中時 )