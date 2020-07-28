台中市中華路夜市是知名的商圈，夜市旁有座親水公園目前淪為遊民長期佔據，連當地民眾都視為畏途。（陳世宗攝）

台中市中華路夜市是知名的商圈，夜市旁有座親水公園目前淪為遊民長期佔據，連當地民眾都視為畏途。市議員陳文政28日為民請命，要求市府應重視周邊設施的維護，並妥善安置街友，維護商圈形象與市民生活品質。社會局強調，將加強勸導街友做好自主管理，並視街友需求提供必要協助。

陳文政說，中華路夜市為台中知名觀光景點，也是在地台中人享受美食、放假休閒的好去處！緊鄰夜市、位於中華路與柳川東路口的親水公園，早年內部設有噴水池，地勢設計外高內低、隱密性絕佳，外頭行人無法清楚看見公園內部；未料因隱蔽性佳、燈光昏暗，剛好成為街友長期佔用的熱門據點。

陳文政指出，親水公園旁就是大型停車場，中華路夜市有許多外地來的遊客，一下車就看到燈光昏暗、遊民雜物堆置在內的親水公園，嚴重傷害商圈的形象；且公園地勢隱蔽、燈光昏暗，恐變成治安的死角，近幾年來連當地人都不敢靠近，完全失去公園綠地休憩的價值。

陳文政表示，希望市府妥善安置佔用公園的街友，並將親水公園的改善工作納入正在進行的柳川整治工程，讓昏暗的公園成為開闊、明亮的的多功能廣場，改善周遭居民生活的品質、提升中華路夜市的商圈形象。

建設局指出，親水公園屬中華停車場範圍，由交通局提出整體改善計畫。交通局說，親水公園廣場周邊設有花台，形成封閉空間導致佔用情形，該局目前規畫將花台打除，更改設計為階梯式設施，以延伸廣場空間並增加透視度，預計8月上旬邀集相關單位研議後進場施作。

針對公園內街友輔導，社會局表示，近期查訪確街友以打零工為業並夜宿親水公園，該名街友熟知服務資源，有相關需求會主動至社會救助站「6號合作社」尋求協助，但婉拒接受安置；社會局及相關單位將持續查訪親水公園，目前將要求遊民將個人物品收納行李袋內，減少環境影響。

(中時 )