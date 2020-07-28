畢業了，下一步該往哪裡去？勞動力發展署「產學訓合作訓練」結合產業、學校及政府訓練資源，強化青年就業技能，畢業後可取得1個學位、1~2張證照及2~3年的工作經驗，平均就業率達9成以上。109學年度預計招訓770人，歡迎國、高中(職)畢業生踴躍報名參加。

現年20歲的賴亭豪，高中時就讀模具科，當時的他只知道認真讀書準備學測，但內心深處依然不曉得未來的方向在哪裡。在偶然的聚會中，他認識正在泰山職業訓練場受訓的產學訓專班學長姐，得知有產學訓專班提供1,800小時的專業技能課程，畢業後可以學位、技能及證照一次到手，因此決定報考北基宜花金馬分署與臺北科技大學合作開辦的「機械工程系四技專班」。

勞動力發展署指出，「產學訓合作訓練」最大特色在於技術的扎根與養成。亭豪大一時接受分署專業技術養成訓練，順利考取機械加工乙級技術士證照及CNC銑床乙級技術士證照；大二媒合到連結機械股份有限公司受僱並進行工作實務訓練，負責CNC車床加工，有了在訓練場扎實的訓練，在職場訓練很快就進入狀況，才大三的他，現在已能獨立作業，亭豪的表現也獲得公司嘉許，大二剛開始月薪24k，大三薪資已調升為30k。回想高中時對未來的茫然，亭豪十分慶幸自己能參加產學訓專班，雖然比一般學生辛苦，但畢業前就已取得專業證照及工作歷練，職涯發展起跑點較其他同儕來得更高，亭豪非常感謝產學訓專班讓他找到了人生的職涯方向！

109學年度產學訓專班由各合作學校獨立招生，預計與臺北科技大學、勤益科技大學、龍華科技大學、虎尾科技大學等學校合作，開辦機械工程、能源與冷凍空調工程、電機工程、車輛工程等專班，招訓770人，歡迎有興趣的青年朋友報名參加。

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