位於基隆的國立海洋科技博物館將在8月8日及9日辦理「海洋親子日」活動，今年父親節適逢周末，海科館特別規劃多元的海洋文化活動，讓爸爸媽媽可以帶著小朋友們走訪海科館，透過親子互動與遊戲認識海洋小知識，這次活動主要針對學齡前的小朋友及小學兒童，「海洋親子日」規劃有趣的「海洋親子運動會」，經由各項比賽及親海體驗的手作課程，讓小寶貝們不需在高溫下，也能出門活動身體，探索海洋的各種面貌。

海科館表示，這次的海洋運動會比賽項目有「寶寶爬爬樂」、「寶寶搬搬樂」及「父親節捕漁網競賽」，此外還有「海上的小腳印」，活動適合不同年齡層的小朋友參與，兩天的活動，計有多個場次等著家長們帶小朋友報名參加，海洋運動會的項目除了培養父母和小孩的默契外，活動營造海洋世界的氛圍，讓小朋友們以爬行或是步行的方式，和家長進行海洋角色扮演互動，並培養親子默契完成任務。

海科館指出，爸爸身為父親節的主角，特別規劃的競賽活動中也讓爸爸帶著小朋友組隊，完成捕漁網競賽，這次活動也經由大地之愛提供贊助「大地之愛副食品」及嚴選天然／有機食材製作，為寶寶調製出一系列健康且安全的機能性小零食。也將作為參加好禮送給運動會的好手們，增加比賽的樂趣。

海科館指出，「海洋親子日」除了規劃親子娛樂活動外，國立海洋科技博物館今年也和文創產業合作，於8月2日的活動期間下午2點至晚上6點半，於主題館區的碧水廣場設有海洋主題文化市集，文化市集將結合海洋的元素於各式商品中，讓民眾不只體驗海洋生態，也能看見海洋文化應用於生活的多種樣貌。

國立海洋科技博物館致力推廣海洋資源永續文化，及親海、愛海的觀念。並在暑期期間舉辦各式展覽及活動，希望能透過不同形式，將海洋永續資源的概念傳達給民眾。歡迎民眾至海科館官方網站，進入「海洋親子日」活動專區，幫寶貝們報名競賽活動，拿好禮回家，在疫情趨緩後的暑假，歡迎到國立海洋科技博物館度過充滿海洋氣息的父親節。

(中時 )