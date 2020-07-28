刑事局中部打擊犯罪中心28日宣布偵破以38歲孫姓男子為首的13名成員組成的詐騙集團。（盧金足攝）

中部打擊犯罪中心破獲詐騙集團，全案警詢後將孫嫌等13人依涉嫌刑法詐欺罪嫌移送法辦。（民眾提供／盧金足台中傳真）

刑事局中部打擊犯罪中心28日宣布偵破以38歲孫姓男子為首的13名成員組成詐騙集團。（民眾提供／盧金足台中傳真）

警方提醒，以「積欠電話費」詐騙手法，雖是流行多年的老梗，卻依舊有民眾信以為真。（盧金足攝）

刑事局中部打擊犯罪中心28日宣布偵破以38歲孫姓男子為首的13名成員組成詐騙集團，不只規畫教戰手冊，還從網路遊戲聊天室招兵買馬，鎖定香港地區民眾以積欠電話費誆騙，但 成員卻學不會廣東話，被香港民眾識破詐騙技倆，經警方攻堅落網後，詐騙集團供稱開業兩周，還無人上當，直呼「做白工！」警詢後依詐欺罪嫌送辦，孫姓主嫌等四人裁定收押。

中打偵三隊長葉明鐘指出，接獲情資指稱，綽號「阿彬」的孫姓男子，涉嫌在嘉義市設立電信詐欺機房，專門詐騙大陸地區民眾等不法活動後，立即與嘉義市警察局第一分局等單位組成專案小組積極偵辦，並報請嘉義地檢署指揮偵辦。

警方表示，經專案小組派員查訪、蒐證及確認詐欺機房實際地點後，規畫專案搜索勤務，並申請維安特勤隊派員支援攻堅，21日執行搜索，當場查獲第一線人員9人及第二、三線人員4人，合計13人到案，並查扣犯案用平板電腦、行動電話、筆記型電腦、教戰手則、假冒公安證件及被害者個資相關贓證物。

中部打擊犯罪中心調查，該電信詐欺機房利用平板電腦群呼系統發話撥打至香港地區民眾，以「中國移動公司電話欠費」的話術進行詐騙，被害人自動回撥詐騙電話時，以為大魚上鉤，由第一線人員告知欠費情形，民眾採信之後，再由第二線人員假冒公安受理報案。

之後由第三線人員假冒檢察官以監管帳戶名義處理轉帳事宜，但因詐騙成員不會講廣東話，有的被害人聽不懂詐騙內容，開張半個月，業績還未破蛋，全案警詢後將孫嫌等13人依涉嫌刑法詐欺罪嫌移送法辦。

警方呼籲，以「積欠電話費」詐騙手法，雖是流行多年的老梗，卻依舊有民眾信以為真，民眾如接到來路不明的可疑電話，先向親友或是撥打165反詐騙諮詢專線求證，以免成為詐欺集團詐騙的受害者。

(中時 )