金價繼27日（週一）創下歷史價位之後，週二續攀新高，大漲近40美元至每盎司1,980美元，不過隨後投資人獲利了結，使得漲幅收斂。

週二金價在升抵每盎司1,980美元後，即歷經一輪賣壓，之後價格回落至每盎司1,947美元，但持續波動。

由於投資者看好聯準會（Fed）會再次確認超寬鬆政策以及可能暗示在較長時間內承受更高通膨，帶動金價過去一周躍升逾130美元。TD Securities分析師指出，官員已表明他們前瞻指引的立場將傾向鴿派。

(工商 )