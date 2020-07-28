上緯投控(3708)今日除息，開盤參考價為97元，今以97元開出後，跟隨台股修正腳步，股價漸漸走低，中場過後，股價跌幅在4.5%以上，最低曾探至92.9元，填息之路走艱困。

上緯投控首季因大陸廠停工影響，營收11.07億元，毛利率17.65%，稅後淨利4499萬元，年減32%，每股盈餘0.49元。在大陸廠開始復工後，第2季營收為23.57億元，季增率1.1倍，年增率5成，6月營收來到8.34億元新高，月增率8.31%，年增率83.76%，營運動能恢復。

上緯投控持股88.75％子公司上緯新材料申請在大陸上市案，獲上海證交所科創版上市委員會審議通過，最快將在9月有機會掛牌。據上市地法規，上緯新材料將發行新股股數，占發行後總股本比例暫定約10％至25％；亦即上緯投控持股比例預計降至71％至80.68％，且據當地法規，公司不會參與認購。

(時報資訊)