振興三倍券上路後，質疑聲浪不斷！民進黨台北市議員王世堅表示，他從一開始便反對發放三倍券，更已五點砲轟行政院長蘇貞昌。網友則紛紛回應表示「總算還有人敢講真話」、「我有同感，人民領了一點小錢，國庫卻花了大錢，可恥的是只有一個人玩得很開心」。

王世堅在政論節目《新聞深喉嚨》中表示，從三倍券還被叫做振興券時，他就一路反對到現在。王世堅直言，花了這麼多錢，只成就一個人，就是蘇貞昌。他批蘇一意孤行，只是凸顯出現在行政院的荒謬及體制荒唐。王世堅更列出蘇貞昌的5點問題，包括一、無視蔡總統三令五申地交代和期待。王說12年前蔡是民進黨主席時，就批評過消費券，並提出事情要單純化，要發放現金解決。二、沒人敢和蘇講真話。他說當沒有人敢在面前吭聲、講真話，「不是說你多厲害，你這是鴨霸，鴨霸和能力不成比例時，那是非常可怕的。」

三、酷吏心態。王世堅說三倍券從印製到兌現，要花2、30億元成本，蘇卻稱不能跟消費券比，因為物價波動現在幣值比較低，但王世堅說照這邏輯，民眾拿到手也才1800元，「你怎麼可以那麼殘忍呢？」四、作之君，作之師的心態。最後一點，王批行政院不相信人民沒錢，不願意紓困。政府不紓困，還說要錢去跟銀行借，但銀行相信人民沒錢，所以不借錢，人民夾在中間很苦。

對於王世堅這番言論，網友紛紛大讚並表示「不因人廢言，王議員說的是對的」、「職場上常有些無能的人，害怕被人扒開光鮮的外表，看透他們草包的本質，就將明明很簡單的事情弄的復雜化又浪費成本，只是希望你對他有敬畏心」、「講得對就要讚！這次要給王世堅一個讚！」、「第二點才是重點」、「我有同感，人民領了一點小錢，國庫卻花了大錢，可恥的是只有一個人玩得很開心」、「總算還有人敢講真話」、「說得很中肯，點出民眾心聲」、「民進黨就只會選舉不是嗎？說到選舉操作真的台灣沒有政黨能贏民進黨」、「講得真夠中肯」。

(中時新聞網)