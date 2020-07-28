鄉長陳川崎當場宣布，申請興建養雞場前，需檢附里長同意書，否則不發准許照。（張毓翎攝）

六腳鄉有67場養雞場，近年因土地取得成本低，目前還有28場申請中。（讀者提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣六腳鄉人口數約2萬2000人，卻養了將近200萬隻雞，目前鄉內有67場養雞場，近年因土地取得成本低，目前還有28場申請中，地方拒絕與臭氣為鄰，28日將近20位村長聚集在鄉公所陳情。鄉長陳川崎當場宣布，申請興建養雞場前，需檢附里長同意書，否則不發准許照；縣府農業處也強調，審查時一定會嚴格把關。

「顧咱們故鄉，反建養雞場！」一早將近20位村長到公所陳情抗議，指養雞場就算採水簾式，仍臭氣四溢，環境沒有改善，現在申請速度更是全縣第2，要居民怎麼忍受！縣議員黃鉦凱也到現場力挺，他疾呼，這件事攸關後代子孫，出外工作的遊子返鄉，見到附近都是養雞場，怎麼會想回來住？

今日由縣府農業處長許彰敏接下陳情書，他強調，站在縣府的立場，審查時絕對從嚴把關，且為避免後續發生抗爭，希望業者取得地方的認同；針對環境汙染及臭味，縣府也和工研院合作，輔導業者改善相關設施，此外，若接獲居民投訴，也將立即會同環保局前往調查。

陳川崎坦言，六腳人口老化嚴重，地價無法跟周邊鄉鎮市齊漲，使業者購地容易，養雞場對鄉內缺點大於優點，既不能帶動當地經濟發展，也無法增加地方稅收，為了避免更多衝突，未來業者申請興建畜牧設施前，需檢附里長同意書，證明確實已與周邊居民取得認同。

(中時 )