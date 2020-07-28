大陸從2020年以來雞蛋價格跌跌不休。上半年雞蛋批發價大多是低於每公斤6元（人民幣，下同），但看到7月下旬以來雞蛋價格漲勢迅速，雞蛋批發價超過7元。依照大陸農業農村部27日發佈的農產品批發價格指數資料顯示，截止27日下午2點，雞蛋每公斤7.61元，比上週五上漲6.1％。

據《21世紀經濟報導》引述該行業人士分析，雞蛋價格上漲的原因包括多方面。第一是南方水災影響南方雞蛋產量減少；第二是上半年雞蛋價格過低，最近雞蛋價格恢復性的上漲，但觀察後期雞蛋價格持續上漲的動力不明顯。

湖北隨州市的養雞大戶老程說，按照目前的雞蛋價格漲勢，他的養雞場有望月賺10萬元，算上上半年的月虧10萬元，全年或能剛好打平。

老程指出，每年7、8月雞蛋價格會有向上浮動，主要是因為進入夏季炎熱期，蛋雞產蛋量有所下降，加上7、8月也是宴席旺季和臨近中秋的雞蛋消費旺季，觀察下半年的漲勢能否持續需等到10月再看看。

(旺報 )