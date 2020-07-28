台灣器官捐贈比例低、每年器捐人數僅約百人，為持續推廣民眾器捐觀念，亞洲大學附屬醫院邀請傳愛大使「小麥貝兒熊」、世界金牌小丑熊熊，透過與民互動及戲劇演出等方式推廣器捐觀念；在醫院擔任志工的洪女士思考10年、經民眾分享心路歷程，終於簽署器捐卡。

56歲的洪女士在醫院擔任志工超過15年，她笑說，期間看過許多生離死別的場景，也一度想簽署器官捐贈，但考量家人心情及傳統「身體髮膚受之父母」、「死無全屍」禁忌，遲遲無法下定決心，這樣一拖就是10年。

洪女士說，直到日前與到醫院就診的患者家屬聊天，得知一名50多歲父親因肝功能不佳需要移植肝臟，雖與兒子配對成功，仍憂心手術失敗，決定遺愛人間、簽下器捐同意書；另名25歲年輕女子深感世事無常、決定超前布署，也主動簽署器捐卡，讓她深受感動，終於簽署捐贈同意書。

另名張姓婦人的兒子多年前在學校簽署器官捐贈同意書，她說，兒子返家後分享，也深感「穿不到的衣服都會捐出去，希望死後能將無用化為有用」，也同意簽署器捐卡。

亞洲大學附屬醫院行政副院長徐弘正指出，根據器官捐贈移植登錄中心的統計，目前等待器官移植的患者有近萬人，但真正能獲得捐贈者不到200人，希望透過宣導、幫助民眾了解器捐的真諦，傳遞大愛。

(中時 )