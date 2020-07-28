劉姓男子見梁姓室友經營比特幣收入豐厚，今年2月竟夥同機車維修店紀姓老闆和另外3人，假冒警察衝入梁的租屋處，將人強押到新北市山區毆打，逼迫交出電子錢包的帳號、密碼，直到發現帳戶內虛擬貨幣已轉出，只好搶走梁的名牌包，以及2萬5000元才肯放人，士林地檢署日前偵結，依照加重強盜罪起訴劉等5人。

39歲紀姓機車維修店老闆，聽聞24歲劉姓客人說他的室友靠比特幣詐騙獲利，與31歲吳男、42歲徐男、24歲林男，今年2月19日凌晨，持假警察證件，要求梁開門協助調查，進入屋內喝令趴在地上，搶走2隻行動電話、名牌包以及現金。

劉等5人仍不滿足，還向大樓管理員說「警察辦案」，將人強押上車，載往新北市林口山區，毆打梁男，要求他交出虛擬錢包的帳號、密碼，但梁只交出提領一空的帳號密碼。直到眾人覺得無利可圖，凌晨3點才放人。

梁被釋放後跑到超商求助並向警方報案，劉等人被捕後，否認有強盜犯行，但承認有押人、毆打、搶走被害人身上財物，檢察官認定劉等5人涉犯加重強盜罪。

(中時 )