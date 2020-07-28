前副總統呂秀蓮今以「這就是咱的立法院？」為題痛批在野兩黨，立法院既不是逞強鬥狠的競技場，也不是性別胡鬧的風月場，立法院應該是嚴肅莊嚴的最高民意殿堂。立法委員的言行舉止是國人的指標，上行而後下效。

呂秀蓮今在臉書指出，1996年1月18日她結束三年立法委員生涯的那天，她在院會發表臨別感言；「恕我直言，它是政治馬戲班，是媒體金舞台，是利益分贓所，是權力競技場，也是正義的焚化爐。」

她說，以為會引起一陣噓聲，沒想到居然響起滿場掌聲。轉眼24年已過，立法院換了三位院長，但兩週前臨時會，立法院審查監察院長及委員提名，接著審《國民法官法》。令她回想當年的立法院，不禁悲從中來。

她指出，當年立法院國民黨一黨獨大，想通過什麼就通過，在野的民進黨只能以小博大，文攻不成就武打。院會期間，前面三分之二都浪費在朝野口水戰，重要法案都保留在最後一、二週，快馬加鞭，胡亂通過，最重要的法案往往排在最後幾天審。

她說，白天一定審不完，於是通宵達旦到天亮，外行人以為立委好認真、好辛苦、好感動。殊不知夜深人靜好入眠，大部分立委都睡得東倒西歪，夢周公去了。一切留給黨鞭去周旋，遇到表決時刻，黨鞭大喊：「醒來吧！要表決。」睡眠惺忪中，到底要表決什麼？只要看黨鞭手舉的是贊成或反對的牌子按鈴就好了。

她指出，那年她就是漏夜審查《健保法》時，心裡著實不安，決定告別立法院的。24年來，這個陋規一成不變地沿襲下來，為什麼非要趕在會期末審重要法案？過去很少召開臨時會，但不知何年開始，臨時會居然成為飯後菜，每個會期結束後常態性召開；有人譏諷變相加薪，因為臨時會立委可以加領加班費。問題是花錢未消災，許多最具爭議的重要法案都利用臨時會，外界不太注意時草草以多數暴力闖過關，惡法的惡果則由全民來承擔。

她說，2016年民進黨首次席次過半，照說過去痛恨國民黨一黨專政的行徑都該改善，沒想到卻東施效顰，甚至青出於藍。「立法院是行政院的橡皮圖章」如今公然變成立法院是總統府的橡皮圖章！立法院長是不分區立委，只要總統內定，又在立法院掌握多數，鐵定當選，連選都不必選。

她認為，因此日後主持立法院，當然唯總統是從，總統還可以公開限期命令立法院通過特定法案；法案通過，總統府立即表達感謝之意。立法院還是代表全國人民的殿堂嗎？

她說，在野黨人少力薄，但四兩可以撥千金，選民期待立委用腦而非用拳打腳踢，但最近的國民黨團表現，簡直將立法院當作武術館、馬戲團在胡鬧，完全不用大腦。監察院人事同意權在胡鬧中免於接受審查，真該感謝國民黨「全額保送」！

她指出，然而依法言法，監察院新任院長及委員，8月1日走馬上任，合法合憲嗎？根據《立法院職權行使法》規定，監察院人事同意權要「交付全院委員會審查，審查後提出院會以無記名投票表決。」全院委員會進行審查時，被提名人要列席與答詢，而後投票決定人選，不適任者就被淘汰。

她說，這次在野黨胡鬧，執政黨偷懶、撿便宜，完全跳過詢答審查程序，民眾連被提名的人選是誰都一無所知，就把全體保送進監察院，還口口聲聲說要關掉它。立法院是否違法違憲？法學專家們也裝聾作啞。

她說，再談《國民法官法》。長期以來國人對司法喪失信心，也對司法改革寄以高度期待。2016年蔡總統上任後，有模有樣召開司法改革種種會議，但雷聲大，雨點小，只落得國民參審與陪審兩派論戰，根本問題應該是司法人員的養成教育及審理程序出問題，司法人員的素質及訴訟程序如何監督及考核才是關鍵，反而不受重視。

她表示，7月22日立法院臨時會挑燈夜戰通過《國民法官法》，懂法律的人不見得看完全部條文，不懂法律的有的心怕怕，怕無意間當上法官，當然也有人盼望當「法官」過過癮。真正用心看完全部條文的朋友應該不多，昏昏欲睡的立委先生女士心中只有總統府，當然不在乎。

她強調，魔鬼藏在細節裡。姑且提醒大家注意第3條與第14條的規定，你就該驚醒吧？第3條規定，將來特定刑案的審查由3位職業法官及6位國民法官組成；第14條規定，下列之人不得被選任為國民法官，包括：1. 總統副總統、2. 各級政府首長及民代、3. 政黨黨務人員、4. 現役軍人、警察、5. 法官或曾任法官、6. 檢察官或辯護人或卸任者、7. 律師、公設辯護人或卸任者、8. 現任或曾任講授法律科目之教授講師、9. 司法院、法務部及所屬機關公務人員、10. 司法院警察官、司法警察、11. 司法官及律師考試及格者。

她說，以上各項，現任官員不能當國民法官尚稱合理，但卸任者已具備相當法律專業知識又無公職，參與審判有何不可？總地一句，根據已通過的《國民法官法》，未來是由3位懂法律的職業法官和6位幾乎完全不懂法律的國民法官共同審判，而且由其中6位同意決定生死或刑罰輕重。這樣的改革，是我們需要的嗎？能實現司法正義嗎？

她表示，民主台灣的立法院再不自律自強，各選區的選民同胞們，就該承擔國家主人的責任，大家一起來監督、評鑑立法院！

(中時 )