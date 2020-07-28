金馬影后恬妞演藝事業有成，不過感情路卻曲折，曾被印尼富商騙婚，結婚當天才知道自己成小三，近日，資深媒體人許聖梅也在節目談起這段經歷，透露恬妞徹底死心決定離婚的關鍵。

恬妞當年在事業正夯時，閃嫁印尼富商葉聰豪，未料最後才知道自己成小三，據《聯合報》報導，恬妞好友聽聞她結婚新聞後，很震驚說：「他結婚有小孩耶」，她向男方求證，葉聰豪落淚下跪發誓，自己絕沒結過婚，沉浸愛河的恬妞選擇相信，兩人也飛到賭城結婚。

未料，結婚當晚就發現，葉聰豪和老婆、孩子通電話，讓恬妞相當崩潰，但她還是選擇搬進印尼葉家，還生了個女兒，不過婚後生活卻不愉快，遭大老婆刁難，葉聰豪婚後也變樣，她決定離開印尼搬回台北。

回台北後，接到幫葉聰豪買春的皮條客電話，他表示看不下去葉聰豪的行徑，勸恬妞趕快離婚，而讓她心死離婚的最後一根稻草，是隔天新聞刊登他牽女生的照片，恬妞才決定分手。

(中時新聞網)